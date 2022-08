Politiche: martedì Salvini a Bari per aprire campagna elettorale

BARI - Martedì 2 agosto il Segretario della Lega Matteo Salvini sarà a Bari per aprire la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Salvini interverrà alla Festa della Lega presso il Lido Trampolino a Bari alle ore 20:00. Lo rende noto Lega Puglia.Il giorno successivo martedì 3 agosto incontrerà il Presidente nazionale dell’ordine dei Commercialisti e i rappresentanti degli ordini dei consulenti del lavoro e degli avvocati per un focus sul mondo delle professioni. Alle 10.30 Salvini incontrerà i volontari del SERBARI, storica Associazione che si occupa del servizio 118 presso la sede di viale Orazio Flacco ex centrale del latte.02/08: lido trampolino ore 20.1503/08: SERBARI ore 10.30