Politiche, Tajani: "Anche in Forza Italia sacrifici su candidati"

ROMA - Anche in Forza Italia andranno fatti "sacrifici" nella scelta dei candidati alle elezioni del 25 settembre. a sostenerlo il vicepresidente degli azzurri Antonio Tajani in un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera'. Dopotutto "il taglio dei parlamentari pesa per tutti - ammette - ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra". Fratelli d'Italia ha scelto di non togliere la fiamma del Msi dal simbolo. L'alleato la considera "la tipica discussione inconcludente da teatrino della politica. Giorgia Meloni - dichiara Tajani - non ha nulla a che fare con il fascismo: se così non fosse non potremmo essere alleati".