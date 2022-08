Pro e contro dell'uso delle criptovalute nel gaming online

Cosa vuol dire giocare a un casinò online e criptovalute. Tutto quello che devi sapere, pro e contro. Tutta la verità per giocare senza incertezze

Piccola storia della criptovalute

Dove trovare i casinò online con criptovalute

Il funzionamento del gioco online con criptovalute

Pro delle criptovalute nei casinò online

Contro dei casinò online con criptovalute

Conclusioni





Come ben sappiamo le criptovalute sono oggetto di discussione anche per l’uso nei casinò online. Questo tipo di valuta fa sempre notizia per le sue grandi fluttuazioni che spaventano chi si avvicina al mondo cripto.L’utilizzo delle criptovalute nei casinò online non è permesso ovunque, quindi è necessario fare una scelta ben precisa in fatto di piattaforma di gioco.Oggi proviamo a dare una spiegazione chiara sul funzionamento dei casinò online che utilizzano le criptovalute. In questo modo potrai valutare se è il caso di sfruttare le criptovalute in tuo possesso (se ne hai) anche all’interno di un casinò online.Esse nascono poco più di dieci anni fa come alternativa alle valute gestite dalle banche centrali. La loro struttura totalmente decentralizzata vuole appunto rimuovere quelle caratteristiche di governance in mano a pochi eletti.Il cuore del sistema è appunto la famosa blockchain che garantisce sicurezza e anonimato. Partite con un po’ di sospetto e ironia, sono oggi diventato un fenomeno economico davvero rilevante.I casinò online dapprima hanno prima evitato un qualsiasi coinvolgimento nel fenomeno, poi hanno aperto alle criptovalute nel rispetto delle normative nazionali. Infatti nei casino online svizzeri , italiani e di tanti altri paesi europei queste valute non sono ammesse.Una situazione diversa riguarda i migliori casinò online europei , con licenza di altre autorità di controllo. Qui è possibile depositare criptovalute e giocare senza alcuna limitazione. Spieghiamo adesso dove e come giocare in questa modalità.Come abbiamo già anticipato i casinò online europei che sono sottoposti alle autorità di controllo nazionali difficilmente ammettono l’uso di criptovalute. Il motivo è essenzialmente fiscale, dato che non c’è una vera e propria possibilità di tracciamento della fonte delle somme. Per questo motivo è necessario guardare altrove.In questo caso bisogna rivolgersi a quei casinò online che operano sotto licenza rilasciata dalle autorità di altre nazioni. Ci riferiamo alla Malta Gaming Authority e alla Curacao Gaming Authority. Questi enti hanno la stessa funzione dell’italiana ADM.Una volta trovato il casinò online più interessante, è necessario verificare quante e quali criptovalute possono essere utilizzate. In questo senso i più attrezzati casinò online mettono a disposizione tabelle molto precise che spiegano, anche in italiano, condizioni e modalità di deposito e prelievo.A questo punto basta registrarsi e procedere con il trasferimento di denaro tramite criptovalute.Nel caso specifico un giocatore che fa un versamento con questo tipo di valute non trova particolari differenze nel gioco. Ovviamente dovrai avere ben chiaro un rapporto corretto rapporto di cambio tra la criptovaluta e, ad esempio, l’euro.Per facilitare il gioco molti casinò online mettono a disposizione giochi appositamente studiati per l’uso delle criptovalute. Questo ti aiuterà a giocare in modo semplice e senza intoppi.Sicuramente il fattore anonimato ha la sua parte davvero importante. Le transazioni da e verso il casinò sono difficilmente tracciabili e quindi la tua identità rimane al sicuro. Va poi sottolineato che, generalmente, i limiti di deposito e prelievo sono molto più ampi. Un altro punto a favore riguarda le tempistiche che anche in fatto di prelievo sono pari a zero. Infine questo tipo di movimentazioni sono difficilmente individuabili e quindi, salvo tua azione in merito, non sono soggette a tassazione. Per fare questo devi però convertire le somme in euro.Per giocare nei casinò online con le criptovalute devi andare nei casinò stranieri. Questo vuol dire sottostare a una legislazione che non è italiana. Dovrai fare quindi affidamento alle autorità di Malta e di Curacao in caso di sospetto di truffa. Le criptovalute variano molto il loro valore, quindi i casinò online variano spesso puntate minime e massime se le utilizzi. Un giorno potresti essere fortunato, in altri molto meno.Proprio per la sua forza in fatto di anonimato, sarà molto difficile riavere il tuo denaro sottratto illecitamente in un casinò online. La difficile gestione fiscale rimane un vantaggio, ma anche uno svantaggio di cui devi tenere conto.L’uso delle criptovalute in un casinò online per un giocatore italiano è decisamente scivoloso per tante implicazioni che comporta. Le possibilità per giocare con le criptovalute ci sono e non è difficile trovarle. L’importante è avere ben chiaro il quadro normativo in cui si va poi ad operare.