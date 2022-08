Sorteggi di Europa e Conference League

via UEFA Europa League

Si sono svolti i sorteggi dei gironi di Europa League e Conference League. Abbordabile il girone per la Lazio, inserita nel Gruppo F, che ha pescato il Feyenoord, finalista della precedente Conference League, il Midtylland e lo Sturm Graz. Qualche insidia in più per la Roma che, nel Girone C, dovrà vedersela con i bulgari del Ludogorets, il temibile Betis Siviglia di Pellegrini e il HJK Helsinki. In Conference League, fortunato il sorteggio della Fiorentina, che è stata abbinata nel Girone A con Basaksehir, Hearts of Midlothian, Rfs Riga.