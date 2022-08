Speranza: "Esito elezioni non influenzi campagna vaccinale"

ROMA - “Spero davvero che l’esito delle elezioni non influenzi la campagna vaccinale da ministro della Salute, ma sono anche candidato nella lista dei democratici e progressisti nella città di Napoli. Vorrei che tutte le forze politiche assumano un impegno di fronte agli italiani, cioè che il diritto alla salute viene prima di ogni altro interesse e continuare a mettere al centro l’evidenza scientifica. A volte ci sono opinioni antiscientifiche che non ci aiutano”. Lo ha detto su Rtl 102.5 il ministro della Salute Roberto Speranza.“La battaglia contro il Covid è ancora aperta - prosegue Speranza -, io faccio appello a tutti i leader politici di dire che dopo il 26 settembre si continua con la stessa determinazione nella campagna di vaccinazione. Chiedo a tutti di dirlo, anche alle forze politiche dove ci sono stati elementi di ambiguità. Ad esempio dentro Fratelli d’Italia, nella Lega, ci sono state posizioni che sembrano fare l’occhiolino ai no-vax. Su questo tema non bisogna dividersi. I vaccini non sono una questione politica, ma sono un presidio fondamentale che ci ha consentito di chiudere la stagione più drammatica del Covid e di gestire in maniera diversa questa fase in cui abbiamo la circolazione virale alta. Basta ambiguità, lo dico a Salvini, Meloni, sui vaccini si dicano parole chiare. Dobbiamo considerare che qualsiasi cosa accada dopo il 25 settembre, il Paese continuerà sulla linea del rispetto dell’evidenza scientifica, non possiamo permetterci errori su una materia così delicata”, ha concluso.