Trinitapoli: mostra collettiva di artisti in galleria e all'aperto

MICHELE MININNI - Dall’3 al 5 settembre Trinitapoli sarà lo scenario per la prima edizione della mostra collettiva in galleria ed all’aperto. L’appuntamento con l’arte diffusa ideata da un gruppo di artisti locali dal nome “Arte e Artisti puri”.

La mostra verrà presentata ed inaugurata il 3 settembre in Via Trieste al numero civico 6, alle ore 20.Si potrà visitarla dal 3 al 5 settembre ingresso libero dalle ore 18 alle 23. Verranno presentate diverse opere di pittura con artisti locali come Anna Minervino, Antonio Marinaccio, Grazia Torraco, Francesca Calò e Saverio Guglielmi.La mostra include anche varie sculture ed opere di Ruggero Maglio, Savino Russo e Francesco Carbonaro. Una vera occasione da non perdere per chi ama l’arte collettiva di vari artisti.