“Tutta colpa delle bollicine”, il nuovo avvolgente romanzo di Carmela Pappalardo

“Tutta colpa delle bollicine” scritto da Carmela Pappalardo è un romanzo coinvolgente, ambientato in Sicilia, che narra la storia di un amore pieno di rimpianti, passioni, delusioni che in qualche modo ritorna a tormentare i protagonisti a distanza di sei lunghi anni. Eduardo Castelli è un ragazzo difficile; che non riesce a dimenticare Michela, la sua ispiratrice, motivo per il quale si è chiuso diventando un uomo tenebroso, freddo e disilluso.

Michela, l’altra protagonista, non ha mai smesso di amarlo e non si è rassegnata alla fine della loro storia. Il loro legame però nonostante tutto sembra sopravvivere al tempo e alle sofferenze finché il fato non presenta loro una seconda opportunità.

Sinossi dell’opera

Sicilia, 2006. Eduardo Castelli, erede di una delle più importanti aziende vitivinicole ai piedi dell'Etna, è un giovane che con i suoi pesanti pensieri, in crisi con sé stesso e il mondo, rifugge ogni legame sentimentale. Aspirante attore, prima di abbandonare la sua terra per imparare in Inghilterra l'arte della recitazione, incontra Michela: sorprendente e meravigliosa come il profumo racchiuso in un'ottima bottiglia di vino. Diversa dalle esperte ragazze che farebbero di tutto per provare a prenderlo. Nessuna ci sarebbe riuscita, nessuna poteva più fargli del male: fino a quando non incontra lei. Affascinato dal sorriso di Michela, vero antidoto contro la tristezza, Eduardo avverte brividi per sentimenti ed emozioni sconosciuti. Per paura che diventerà sempre più difficile separarsi, spezza il cuore dell'unica preziosa amicizia che sa ascoltare i suoi silenzi. Ignora che, nel tentativo di dimenticare tutto il dolore del loro ultimo incontro, si pentirà di aver perduto l'amore sbocciato inaspettato da ardenti schermaglie. I ricordi non finiscono mai e l'ombra di Michela è ovunque.

Carmela Pappalardo è nata in Sicilia, dove vive ai piedi dell’Etna. Dopo aver lavorato undici anni nel mondo del vino e sommelier per passione, ha realizzato il suo sogno più grande: scrivere una storia d’amore che facesse divertire, commuovere e innamorare i lettori. “Tutta colpa delle bollicine” è un emozionante racconto attraverso il quale traspaiono l’intimo rapporto dell’autrice con la sua terra, il legame con i suoi affetti più cari e il coraggio e la resilienza della donna siciliana.