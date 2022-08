Rai Kids: Premio Giffoni Film Festival per "Nel mare ci sono i coccodrilli"

"Nel mare ci sono i coccodrilli", film d'animazione prodotto da Rai Kids e Larcadarte in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, ha vinto il Premio del Giffoni Film Festival come migliore short film. Il film, diretto da Rosalba Vitellaro, sui disegni di Annalisa Corsi, è ispirato all'omonimo libro di Fabio Geda e alla storia vera del piccolo Enaiat Akbari, un bambino afghano che fugge dai talebanj per arrivare dopo anni di peripezie in Italia. "Giffoni è un festival unico. Essere premiati da una giuria di centinaia di ragazzi da 10 a 13 anni è la prova migliore che il film è riuscito a parlare al suo pubblico" commenta Luca Milano direttore di Rai Kids.

"Nel mare ci sono i coccodrilli" verrà trasmesso ad ottobre sulle reti Rai e sarà utilizzato il prossimo anno nelle scuole, in collaborazione con il Ministero e con l'Unicef Italia che ha concesso il suo patrocinio. Al film è stato assegnato anche il premio speciale Innovazione e Sostenibilità della giuria Clear Channel Italy Award.