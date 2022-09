Andria, i cinghiali arrivano in città

ANDRIA (BT) - I cinghiali arrivano in città: sembrerebbe il titolo di un film ma è l’amara realtà. Avvistamenti di cinghiali enormi nella periferia andriese e proprio dalla periferia si (ri)alza il grido dei cittadini e residenti. In verità il fenomeno era già stato più volte denunciato ma evidentemente sottovalutato da parte di chi ne ha responsabilità e competenza.Dal Comitato Quartiere Europa di Andria, Associazione componente della 4^ Sezione Ambiente del Forum comunale, storica componente della Consulta cittadina, è il coordinatore, l’attivista sociale Savino Montaruli, a dichiarare: “anche nel 2018 denunciai ai vertici del Parco nazionale dell’Alta Murgia il gravissimo pericolo rappresentato dalla proliferazione di cinghiali che avevano anche causato gravissimi incidenti stradali.Evidentemente quell’allarme, nonostante le rassicurazioni ricevute, poi rivelatesi inconsistenti, venne sottovalutato ed oggi i cinghiali arrivano nelle periferie della città di Andria. Non so se arriveranno ben presto mattina anche a Palazzo di Città, sta di fatto che una periferia stracolma di rifiuti dispersi, non raccolti in modo ordinato e calendarizzato dal servizio pubblico, oggetto di disseminazione selvaggia aggravata da soggetti dediti a questa pratica illegale, rende la città ormai invivibile.Proprio mentre Andria si presenta al mondo, con Gucci prima e Castel dei Mondi oggi ma anche con la tradizionale Festa Patronale fra qualche settimana, la situazione è la peggiore di sempre, con l’aggravante di una classe politica e dirigente distratta, tutta concentrata su se stessa ed addirittura inconsapevole di quello che accade per le strade cittadine trascurate. Questo è imperdonabile” – ha concluso Montaruli con la sua vena estremamente realistica e senza veli il Coordinatore Montaruli.