Raccolta rifiuti alla spiaggia di Levante di Barletta: tornano i volontari per ripulire l’ambiente

BARLETTA - Domenica mattina, i volontari de La Via della Felicità Puglia si sono ritrovati sulla litoranea di Levante per una raccolta rifiuti.





Il gruppo di cittadini, che si sono uniti avendo lo scopo comune di prendersi cura del loro ambiente, hanno raccolto tutto ciò che è stato abbandonato sulla spiaggia tra cui plastica, mozziconi, tappi, cartacce, pezzi di legno, taniche di detersivi e molto altro che oltre ad inquinare l’ecosistema rende quello spazio un luogo segnato dal degrado.



Come sappiamo, questo tipo di rifiuti, venendo lasciati vicino al mare, potrebbero rovinare la natura marina, non riuscendo a decomporsi, ma diventando microplastiche che potrebbero venire mangiate dalla fauna marittima che poi viene pescata e ingerita dall’Uomo.



La Via della Felicità, la guida al buon senso scritta nel 1981 dall’umanitario L. Ron Hubbard, suggerisce di prendersi cura del proprio ambiente e del pianeta in quanto “L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”



Ecco perché il gruppo di Barletta esorta tutti i cittadini a partecipare, in quanto, se ognuno dedicasse un’ora alla settimana unendosi all’iniziativa, l’effetto positivo che si potrebbe creare sull’ambiente sarebbe molto notevole.