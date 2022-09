Arpal, Amati: “Martedì in Consiglio si voti decadenza DG. Ogni scusa sarebbe complicità”

BARI - “Martedì prossimo in Consiglio regionale c’è all’ordine del giorno la proposta di legge per la decadenza del DG Arpal. A questo punto, considerate le numerose coincidenze tra assunzioni e legami politici e di parentela, sarebbe opportuno votare la proposta con dichiarata convinzione, a cominciare dal Presidente Emiliano, perché non farlo significherebbe rendersi complici. Complici di un sistema su cui mi sembra opportuno vederci chiaro, così da riportare a normalità e tranquillità l’Arpal. Un’agenzia che non può nemmeno tollerare il sospetto di essere stata trasformata in una sezione di partito”. Così in una nota il Consigliere regionale Fabiano Amati.