Bari, grande evento per celebrare i 50 anni del Lord Byron College

Era presente in rappresentanza del comune di Bari Luigi Francesco Giannuzzi, che ha consegnato a John Credico una targa. La prof.ssa Francesca Palumbo del Liceo “Salvemini” di Bari è stata l’interprete che ha tradotto la cerimonia dall’Inglese in Italiano. La serata è stata allietata dall'intenso suono della cornamusa che ha commemorato la scomparsa di Elisabetta II. Si è esibita l’orchestra Time Two Quartet.