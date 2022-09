Bari, muore bimbo di 6 anni: aveva ingerito varechina per errore

BARI - Non ce l'ha fatta il bambino di 6 anni di Francavilla Fontana (Br) che lo scorso 18 luglio causalmente ingerì della varechina, scambiata per acqua. Il piccolo è deceduto questa mattina nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.Il bambino era in casa insieme alla madre quella mattina. La donna, in preda al panico dopo aver scoperto l'accaduto, tentò il suicidio lanciandosi dalla palazzina al terzo piano dove viveva con il figlio.I due furono subito soccorsi: la donna, trasferita in un primo momento in terapia intensiva al Perrino di Brindisi, ora è ricoverata in una clinica a Milano, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico a causa delle lesioni riportate quella mattina.