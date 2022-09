Cinone (AZ/IV): domenica Renzi a Bari, lunedì Bellanova a Corato

via Matteo Renzi fb

BARI -“L’arrivo a Bari di Matteo Renzi (domenica 18 settembre ore 12, teatro Royal) raccoglie grande entusiasmo, a farne da cassa di risonanza la mobilitazione dei tantissimi giovani volontari di Azione ed IV con il loro motto #italiasulserio. Sarà un’occasione di incontro prima del rush finale dell’utima settimana di campagna elettorale” commenta Nunzia Cinone, segretaria regionale di Azione e candidata al Senato per il Terzo Polo.“Ci vuole fermezza e coraggio nel raccontare il vero, stiamo lavorando sul territorio casa per casa, persona per persona, impresa per impresa. Sono convinta che con Renzi e Bellanova potremo portare avanti, senza populismi e retorica d’altri tempi, i temi vitali per la nostra Puglia. Vorrei fare una menzione speciale ai nostri giovani attivisti che si stanno impegnando in maniera encomiabile, trovo eroico sia l’entusiasmo che il tempo speso da questi giovani professionisti consapevoli -continua Cinone- che dal risultato di queste elezioni dipenderà in buona parte il loro futuro. Azione e Italia Viva scommettono che siano gli under 35 il vero incubatore del cambio radicale di cui il nostro paese ha bisogno, per questo sostengono nel loro programma che azzerare le tasse fino a 25 anni, dimezzarle fino ai 30 e destinare parte dei fondi stanziati per il rilancio dei CPI al sostegno all’imprenditoria giovanile siano manovre necessarie.”“Infine - conclude la numero 1 di Azione Puglia - bisogna urgentemente regolamentare il fenomeno degli stages, portandolo agli standard europei, riformando la disciplina dei tirocini curriculari ed extracurriculari per dare incentivi alle aziende ospitanti, perché solo così le esperienze formative potranno diventare posti di lavoro.”