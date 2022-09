Bari, proseguono controlli sulla velocità con i telelaser: 192 sanzionati

BARI - Proseguono i controlli sulla velocità con i telelaser nella città di Bari. Sono 192 le violazioni contestate direttamente ai trasgressori dalla Polizia Locale di Bari per il superamento del limite massimo della velocità, art. 142 del c.d.s. nelle due settimane di controlli specifici predisposti dal 15 al 31 agosto nel centro abitato.Il 70% delle fattispecie riguardano il superamento di non oltre i 10 km/h (comma 7), il restante nella fascia tra 10 e 40 km/h (comma 8) , e solo 4 contestazioni per il superamento di oltre 40 km/h.La Polizia locale ricorda che la velocità rilevata tiene conto della tolleranza minima di 5 km/h sulla velocità effettiva del veicolo.Inoltre il Servizio della Polizia Locale come predisposto prevede il fermo immediato del veicolo e la contestazione immediata al conducente del mezzo, con prova documentale del rilevamento che viene conservato agli atti del verbale elevato.Le strade oggetto del controllo e del monitoraggio sono state individuate in tutti i Municipi comunali ed è prevista una rotazione periodica su tutte le arterie cittadine. La finalità è promuovere la sicurezza stradale sulle nostre strade e prevenire comportamenti scorretti alla guida.Contestualmente alle violazioni contestate sono state accertate (in particolare) anche 12 violazioni per superamento della linea longitudinale continua, 7 contestazioni per omessa revisione periodica del veicolo e un veicolo sorpreso a circolare privo della copertura assicurativa. I controlli proseguiranno naturalmente nelle prossime settimane in tutte le fasce orarie.