Basket, Europei: l'Italia vince 94-86 con la Serbia e vola ai quarti di finale

via Italbasket fb

Negli ottavi di finale degli Europei di basket maschile l’ Italia vince 94-86 a Berlino con la Serbia e si qualifica per i quarti di finale. Primo quarto, Marinkovic 10-7 per la Serbia. Lucic allunga 16-7. Tripla di Kalinic, 20-9. Jokic, 22-11. Melli tiene in gara gli azzurri ma 24-16 per i serbi. Guduric, la Serbia prevale 28-20. Secondo quarto, Jokic 31-23 per i serbi. Kuridza, 38-24. Melli mantiene in partita l’ Italia però 39-30 per la Serbia. Micic, 44-37. Milutinov, 48-43.

La Serbia si impone di nuovo 51-45. Terzo quarto, Kalinic 54-45 per i serbi. Jokic, 57-47. Spissu tiene in corsa gli azzurri, ma 59-52 per la Serbia. Micic, 61-55. Il tecnico dell’ Italia Gian Marco Pozzecco è espulso per due falli tecnici. Spissu impatta per gli azzurri, 63-63. Di nuovo Spissu, 66-63 per gli azzurri. Jokic è preciso nei tiri liberi, la Serbia trionfa 68-66. Quarto quarto, Melli 71-68 per gli azzurri. Spissu allunga 74-68. Polonara, 79-70. Melli, 84-74. Ricci, 88-78.

Fontecchio, 90-79. Biligha, 91-84. Polonara, 93-84. Spissu, l’ Italia vince questo quarto e 94-86 tutta la partita. Successo meritato per gli azzurri. Migliori marcatori, nell’ Italia Spissu 22 punti e Melli 21. Nella Serbia Jokic 32 punti e Micic 16. Nei quarti di finale l’ Italia giocherà Mercoledì 14 Settembre a Berlino alle 17,15 con la Francia.