Serie B: Reggina e Brescia al primo posto con 12 punti

Dopo la quinta giornata di andata di Serie B la Reggina e il Brescia sono al primo posto con 12 punti. I calabresi vincono 1-0 all’ “Arena Garibaldi” con il Pisa. I lombardi superano 3-1 al “Braglia” il Modena. Resta in corsa per la promozione diretta in Serie A il Cagliari a 10. I sardi prossimo avversario del Bari, prevalgono 2-0 al “Vigorito” col Benevento. Il Cittadella l’Ascoli e il Genoa sono in zona Play Off con 8 punti. I veneti si impongono 1-0 al “Tombolato” col Frosinone. I marchigiani perdono 1-0 al “Curi” col Perugia.

I liguri sono sconfitti 1-0 al “Barbera” dal Palermo nell’anticipo. Primo successo in trasferta per il Sud Tirol. Gli altoatesini vincono 2-0 al “Sinigaglia” col Como. Prima vittoria fuori casa per la Ternana. Gli umbri si impongono 3-2 al “Tardini” col Parma. Nel posticipo la Spal supera 2-0 al “Mazza” il Venezia.