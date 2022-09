Basket: l'Olimpia Milano acquista Mitrou Long Baron e Davies

Tesserato l’americano Brandon Davies 31 anni dal Barcellona. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Tre cestisti importanti per Milano per cercare di vincere in questa stagione lo scudetto e per ottenere buoni risultati in Eurolega.

Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Acquistato l’americano Billy Baron 32 anni svincolato dallo Zenit San Pirtroburgo. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023.