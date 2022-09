Bitonto, camion si ribalta sull'A14: conducente estratto dalle lamiere

Gravemente ferito il conducente, rimasto incastrato nelle lamiere, salvato grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco. Ad intervenire sul posto il 118 che ha trasportato i camionisti dei due mezzi in ospedale. I due conducenti non sono in pericolo di vita.

BITONTO (BA) - Si è sfiorato il dramma stamani sull'A14, a pochi chilometri dal casello di Bitonto (Ba), dove sono rimasti coinvolti nello scontro due camion. Dalle prime informazioni sembra che l'impatto sia stato causato da un tamponamento, in un cui il mezzo che precedeva ha avuto la peggio finendo fuori strada e ribaltandosi.