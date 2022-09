Boccia (Pd): con centrodestra rischio blocco Pnrr

ROMA - "L'Italia ha molto bisogno del Sud e di Caserta e di una Campania che torni ad essere suo piano delle elezioni politiche un punto di riferimento di tutto il Mezzogiorno. E si può fare, si può fare con De Luca, in Puglia con Emiliano e con i tanti amministratori". Lo ha dichiarato Francesco Boccia, commissario regionale Pd, alla presentazione dei candidati del Pd e coalizione della provincia di Caserta. "Persone che guidano il Sud contro questa destra che vuole portarci fuori strada e ha già votato contro gli investimenti pubblici inseriti nel Pnrr - continua - sono molto preoccupato perchè tutti gli amministratori del Sud mi dicono di essere terrorizzati dal blocco degli investimenti. Noi abbiamo lottato in Europa per avere le risorse per le nostre scuole, abbiamo fatto una battaglia politica che abbiamo vinto grazie al Pd e ai socialisti in Europa. E ora il rischio è che con Salvini e Meloni, che non vogliono l'Europa e vogliono i fili spinati, fanno la guerra alla trasformazione economica e il rischio è che si blocchi tutto"