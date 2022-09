Giorgia Meloni contestata a Cagliari, immagini al vaglio della Digos

CAGLIARI - Proseguono le indagini della Digos sulle contestazioni avvenute ieri a Cagliari della leader Fdi Giorgia Meloni. Sono da esaminare attentamente per valutare se altre persone possano essere coinvolte nei disordini scoppiati durante il comizio della presidente di Fratelli d'Italia.Sono quattro le persone denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e turbativa di comizio. E tra le persone identificate - in tutto una trentina - c'è anche il giovane salito sul palco a pochi minuti dall'inizio del comizio della leader di FdI sventolando una bandiera arcobaleno chiedendo il riconoscimento dei diritti della comunità Lgbt+.La matrice delle contestazioni sarebbe, a giudicare dai cori, di due tipi: indipendentista sarda e antifascista. Sono state sventolate, in una zona lontana dal palco di Piazza del Carmine, bandiere con l'albero deradicato di Arborea, emblema di volontà di autogoverno come nel periodo giudicale.