Carlo III, discorso alla nazione: "Vi servirò tutta la vita"

LONDRA - Il re Carlo III è a Buckingham Palace. La Bentley reale che ha portato il re dalla base della RAF di Northolt (Londra) al palazzo è stata salutato da una folla di cittadini. Carlo III è stato accolto dagli applausi della folla che si è radunata davanti al palazzo, e si è fermato a scambiare qualche parola con qualcuno dei presenti, inaugurando così in modo informale una nuova “era carolina” dopo quella “elisabettiana” della madre. Carlo e Camilla hanno poi varcato l’ingresso di Buckingham Palace per la prima volta da monarca regnante e da regina consorte, dopo la scomparsa ieri di Elisabetta II nella sua residenza estiva di Balmoral.A Buckingham Carlo dopo l’incontro con la premier Liz Truss, ha tenuto il suo primo discorso alla nazione come nuovo monarca – anche se tecnicamente il Consiglio di Successione si riunirà domani alle 11 ora italiana. Carlo III sarà proclamato, infatti, ufficialmente Re domani. La proclamazione avverrà negli appartamenti di Stato del palazzo di Saint James a Londra, di fronte a un corpo cerimoniale conosciuto come Accession Council, alle 10 locali (le 11 in Italia), ha annunciato Buckingham Palace."Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore". Con queste parole è iniziato il primo discorso di Re Carlo III alla nazione britannica dopo la morte della madre, la regina Elisabetta II."Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita". "Nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finche sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore". Così il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione.E' un "momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull'amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all'altezza del suo ruolo", ha detto Carlo III. "William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni"."Provo affetto per Harry e Megan, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano". Così il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione.