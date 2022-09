Caro bollette, Bellomo (Lega): "Approvare mia legge, non c'è tempo da perdere"

BARI - “La denuncia odierna di un’associazione di utenti e consumatori, secondo la quale in assenza di interventi efficaci nel 2023 la bolletta media annua di gas e luce porterebbe ogni famiglia a spendere 5266 euro in più, ripropone l’urgenza di approvare rapidamente la mia proposta di legge regionale in materia. Il Consiglio della Puglia provveda immediatamente a calendarizzarla, a discuterla velocemente e ad approvarla con voto unanime. Non c’è tempo da perdere, stante il carattere di vitale necessità e drammatica urgenza. Prevedere uno sconto sostanzioso in bolletta, mediante ristori negoziati con la multinazionale Tap, come accade con altre società in alcune regioni italiane per situazioni analoghe, sarebbe ossigeno per tantissime famiglie e imprese pugliesi. L’aumento esponenziale delle bollette, ovviamente, non riguarda solo la nostra regione. Confcommercio fa sapere oggi che sono a rischio 1350 imprese che producono il pane e potrebbero andare in fumo 5300 posti di lavoro soltanto in quel settore, molti dei quali anche in Puglia. O si trovano delle soluzioni subito, ogni istituzione per le sue competenze, oppure potrebbe essere troppo tardi. Emiliano, tra una frase infelice e l’altra, faccia sua la mia proposta e dimostri di avere a cuore l’interesse di tante persone”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia e candidato del centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Bari.