Il ragazzo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo la sua corsa nel vuoto. All’arrivo del 118 non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.



Ad intervenire sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri che hanno avviato le indagini.

CASTELLANETA (TA) - Ha perso il controllo della moto ed è finito in una scarpata. Nuova tragedia sulle strade tarantine, dove a farne le spese ancora una volta è un giovanissimo: si tratta del motociclista 21enne, Raffaele Laera, deceduto a Castellaneta (Ta).