Chiara Ferragni e il team di The Blonde Salad a bordo di Costa Toscana

GENOVA - Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, blogger e designer famosa in tutto il mondo, seguita su Instagram da più di 27 milioni di follower, ha scelto Costa Toscana, la nuova nave di Costa Crociere, per un team building con nove membri dello staff della sua azienda, The Blonde Salad.Il gruppo, imbarcato ieri a Ibiza, rimarrà a bordo alcuni giorni, durante i quali avrà l’opportunità di vivere insieme alcune delle esperienze uniche offerte dalla nave più innovativa e sostenibile della flotta Costa, tra momenti di relax, food experience ed escursioni.