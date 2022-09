Dl Aiuti Ter, M5S: “Il ministro Patuanelli ha rispettato gli impegni presi con gli agricoltori nell’incontro a Noicattaro”

BARI - “Il ministro Patuanelli a Noicattaro aveva annunciato misure significative per l’agricoltura nel prossimo decreto. Oggi quelle misure sono arrivate nel Decreto Aiuti Ter in cui, da quanto si apprende, sono stati stanziati 190 milioni con interventi per la riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell'alimentazione delle serre. Parliamo di provvedimenti importanti, richiesti dagli agricoltori nell’incontro che abbiamo fortemente voluto a Noicattaro, in cui associazioni e imprese agricole hanno manifestato tutta la loro difficoltà ad andare avanti a causa anche degli alti costi energetici per far funzionare le celle frigorifere e del gasolio per le macchine agricole”. Lo dichiarano il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato e il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno che hanno richiesto l’incontro a cui hanno partecipato anche parlamentari e candidati del M5S.“Un incontro - continuano - in cui sono state rappresentate al ministro le istanze dei nostri territori, da cui proviene il 70% dell’uva da tavola che esportiamo dall’Italia. Quel giorno erano stati presi impegni che oggi vengono mantenuti. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare e auspichiamo un intervento anche da parte dell’Europa. Ora serve continuare con il lavoro in sinergia tra tutti gli attori coinvolti, Comuni, Regione e Ministero. L’incontro a Noicattaro è la dimostrazione che quando questo accade si ottengono risultati importanti”