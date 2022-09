Attimi di paura al Libertà, pistola alla testa: derubato 23enne

BARI - Momenti di paura in via Brigata Regina, nel quartiere Libertà di Bari, quando un 23enne stava andando a giocare a padel ed è stato avvicinato da due malviventi che gli hanno puntato la pistola sulla fronte facendosi consegnare tutto ciò che aveva, compresi chiavi e documenti. La rapina si è consumata ieri sera.Il 23enne era in sella alla sua moto quando è stato avvicinato da due giovani a volto scoperto. I due, secondo quanto appreso, gli hanno puntato la pistola in faccia e lo hanno derubato di tutto. Una denuncia è stata sporta dall'uomo. Al via le indagini delle forze dell’ordine.