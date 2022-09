Conversano, Rassegna autunno d'autore presenta Kybarion

CONVERSANO (BA) - Continua la rassegna Autunno d'Autore, organizzata da Silvia Serena Perrone della libreria Emmaus. Prossimo appuntamento, Martedì 27 settembre, ore 18.30, nella sede della Pro Loco (in piazza Castello) con Kybarion di Cosimo Lerario, Secop Edizioni. Modera la serata Annella Andriani Aloya, intervento di Gianluca Toro.Un racconto tra esoterismo e misteri massonici in un romanzo ricco di curiosità su Bari vecchia. Un viaggio della mente e dell’anima che l’autore, Cosimo Lerario, compie verso la Conoscenza…per riuscire a vedere, non accontentandosi semplicemente di guardare. Cosa scoprirà alla fine del viaggio? Dovrete comprare il libro per scoprirlo.Conversano (Bari)Pro LocoPiazza Castello, 13ore 18:30ingresso libero3922318950