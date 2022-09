Di Maio: chi sta con Putin mette in ginocchio Italia

ROMA - "La Lega ha ancora un accordo con Russia Unita, il partito di Putin. In più c'è Giuseppe Conte che, quando abbiamo dovuto approvare nuovi aiuti in armi all'Ucraina, ha messo a repentaglio il nostro ruolo nell'Alleanza Atlantica. Chi ha scelto di stare con Putin sta con il responsabile dell'aumento delle bollette del 300%, che sta mettendo in ginocchio milioni di famiglie, imprese e commercianti". Così il leader di Ic Luigi Di Maio in una intervista al Corriere della Sera.Per il ministro degli Esteri, le dichiarazioni di Vladimir Putin sulla mobilitazione militare parziale , puntano "a colpire il multilateralismo, sono un segno di debolezza e temo che possano impattare ulteriormente sul costo dell'energia per tutta l'Europa e non solo. Da una parte dobbiamo continuare a perseguire la pace, sempre nel solco delle Nazioni Unite, la cui regia ha portato all'accordo sul grano. E ora va firmata l'intesa per il tetto massimo sui prezzi del gas. I toni di Putin sono inquietanti, perché dimostra di essere uno che non si vuole fermare".