Speranza: chiudere con tagli e investire in Sanità

ROMA - Bisogna investire risorse nel Servizio sanitario nazionale, perché questo significa investire nella qualità di vita dei cittadini. Lo ha detto parlando al Tg1 il ministro della Salute Roberto Speranza. Speranza ricorda che di recente il governo Draghi ha messo "un miliardo nel personale per l'assistenza territoriale, per la prima volta fuori dai tetti di spesa". Servono "più soldi al Servizio sanitario nazionale e serve superare il meccanismo dei tetti che è una camicia di forza e non ci ha consentito di investire in un servizio essenziale", aggiunge. La proposta del centrosinistra vede come priorità quella di "considerare i soldi che si mettono nel Servizio non spesa pubblica, ma investimento sulla qualità della vita delle persone".