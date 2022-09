Draghi: c'è chi parla di nascosto con russi e chi no

ROMA - "Non condivido questa visione sempre negativa: c'è il Pnrr che non funziona? No, funziona, va avanti e c'è quello che ama i russi alla follia e vuol togliere le sanzioni e parla tutti i giorni di nascosto con i russi.. c'è, c'è pure lui, ma c'è tanta gente che non lo fa, cioè la maggioranza degli italiani non lo fa e non vuole farlo. Io guardo alla maggioranza degli italiani e al governo che ho avuto l'onore di presiedere". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi rispondendo alla domanda su quale immagine dell'Italia porterà negli Stati uniti durante il suo prossimo viaggio, durante la conferenza stampa post Consiglio dei ministri.