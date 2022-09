ROMA - La regina Elisabetta II "sapeva unire una straordinaria autorevolezza e uno stile inimitabile a un garbo spontaneo, una viva simpatia e un sorprendente senso dell'umorismo. Scompare una figura di riferimento non solo per il Regno Unito ma per il mondo intero". Ad evidenziarlo il presidente di Forza Italia, in un'intervista a 'Il Giornale'.