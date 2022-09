Fico: stupidaggine parlare di ritorno fascismo, Meloni va battuta sui valori

ROMA - "Parlare di fascismo associandolo a Giorgia Meloni è un errore politico. Io non condivido principi e valori della destra, ma se vincono non va il fascismo a governare ma il programma politico che tocca anche la 194 e che non mi rispecchia. La battaglia che va fatta è su un campo assolutamente politico, senza mostrare spauracchi di nessun tipo. Dire che non ci sarà la democrazia è una stupidaggine. Vanno battuti sul terreno dei valori, dei principi, dei programmi". Così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico.