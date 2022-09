Confindustria: con caro gas 2023 a rischio fino a 582mila posti

Dopo mesi di impatto del caro-energia sui margini, adesso a "soffrire" saranno gli investimenti. Pertanto, denuncia Confindustria, "lo scenario vira al ribasso", peggiorato da un'inflazione altrettanto "record" che "erode il reddito delle famiglie e minaccia i consumi, protetti (in parte e non per molto ancora) dal risparmio accumulato. La Bce ha risposto a prezzi elevati ed euro debole alzando i tassi, che daranno un ulteriore impulso recessivo.



Se il caro gas dovesse persistere anche nel 2023 in Italia sarebbero a rischio fino a 582 mila posti di lavoro, afferma Confindustria nella Congiuntura flash di settembre. In dettaglio, viene affermato, sono state condotte due simulazioni econometriche per il prezzo del gas, che rimanga fino a fine 2023: in una si e' assunto un prezzo di 235 /mwh (il valore medio di agosto), nella seconda di 298 /mwh (il livello medio atteso dai futures). L'impatto per l'economia italiana (rispetto a un dato di partenza in cui il prezzo del gas e' tenuto fermo alla media dei primi 6 mesi del 2022 di 99 euro) e' stimato in una minore crescita del Pil del 2,2% e del 3,2% cumulati nel biennio 2022-2023, nei due scenari, e in 383mila e 582mila occupati in meno.

ROMA - Con il rincaro "record" del prezzo del gas raggiunto ad agosto, a causa dei tagli delle forniture dalla Russia, "la resilienza dell'industria e' alle corde". E' quanto denuncia il Centro studi di Confindustria nella sua 'Congiuntura flash' di settembre.