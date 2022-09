Furti di pneumatici, ladri in azione a Bari

BARI - Ladri in azione a Palese, alle porte del capoluogo. Ieri sera un automobilista ha fatto un'amara scoperta ritrovando la sua Fiat priva di tutte le quattro ruote. La zona è l'ex villa Peroni. Ma pare che non si tratti di un caso isolato perche in redazione sono giunte diverse segnalazioni.