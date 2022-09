Gaudiano dal 30 settembre in radio il nuovo singolo 'Piove veleno'

(Foto ufficio stampa)

MILANO - È in rotazione radiofonica a partire da venerdì 30 settembre “Piove veleno” (Epic/Sony Music Italy), il singolo del talentuoso cantautore Gaudiano contenuto nel suo progetto discografico “L’ULTIMO FIORE”, uscito lo scorso luglio.

“Piove veleno” è un pezzo dal ritornello vagamente latineggiante, in cui l’artista mostra un lato più “cupo” di se stesso e canta di come l’amore spesso porti a lottare. Una sfida continua in cui ci si mette all’angolo e si cade al tappeto, in cui si fa la guerra per ambire poi alla pace.

«Quando si sceglie di affrontare tutti i nodi prima che vengano al pettine, senza insabbiare o nascondere la polvere sotto al tappeto, il conflitto può prendere delle pieghe a volte drammatiche, che rischiano di minare la serenità di un rapporto» – racconta Gaudiano.

Il cantautore porterà “Piove veleno” e tutti i brani che compongono l’album “L’ULTIMO FIORE” live il prossimo autunno esibendosi domenica 30 ottobre ai Magazzini Generali di Milano e giovedì 03 novembre al Largo Venue di Roma.

Gaudiano, inoltre, è attualmente protagonista a teatro di “Una volta nella vita (Once)”, spettacolo tratto dal film premio Oscar “Once” e vincitore di otto Tony Award e di un Grammy Award. Prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone, dall’11 novembre 2022 sarà in replica al Teatro San Babila di Milano e poi in tour in tutta Italia.