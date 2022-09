La ciambella federiciana di Altamura va in scena alla conferenza scientifica ASA 2022 di Genova

Il paper presenta il concept della Ciambella Federiciana sia quale nuovo prodotto enogastronomico connubio di design empatico, salute e racconto della tradizione altamurana sia come scocca per implementare il sistema brevettato di compliance dell’ambiente di panificazione al fine di garantire il rispetto normativo e certificazione dei processi produttivi in chiave intolleranze/allergeni.





"Siamo estremamente orgogliosi e soddisfatti del fatto che il nostro paper sia stato accettato e apprezzato dalla commissione per la presentazione in questa prestigiosa conferenza scientifica. Ciò conferma la bontà e l’impegno del nostro percorso di innovazione che è per noi la chiave per essere competitivi in un periodo storico così complesso per le imprese italiane e del territorio" dicono Giuseppe e Angela Barile, soci del panificio Barile Srl.



Le attività di sviluppo sperimentale sono state condotte insieme alla PMI innovativa iInformatica, centro di ricerca privato attivo nel territorio materano e murgiano, risultata anche vincitrice del premio nazionale top of the pid 2021 Mirabilia con il progetto di innovazione territoriale Lucanum.



Ciò conferma l’impegno delle imprese del territorio nell’ideare e progettare nuove soluzioni in ambito food, perno e vanto pugliese, che sottolineano il buon livello di cultura tecnologica e innovazione territoriale per competere sempre più a livello internazionale.

GENOVA - Dal 12 al 14 settembre nella prestigiosa cornice del Dipartimento di economia, scienze politiche e internazionali dell’Universita di Genova è in corso il convegno internazionale ASA 2022 dal titolo ‘ Data-Driven decision making ‘ organizzato dall’Università degli studi di Genova con Aicq, Assirm, Istat, Società italiana di Statistica e Regione Liguria.Fra i tantissimi paper scientifici, di particolare interesse il paper ‘ Innovative approaches to improve quality of service of food and beverage’ che tratta nuovi metodi brevettati per il miglioramento della qualità del servizio dell’utente utilizzando design empatico e sistemi innovativi per la compliance.Il paper presenta i risultati delle attività di sviluppo sperimentale condotto dallo storico panificio di Altamura ‘La Maggiore’ di Angela e Giuseppe Barile, da sempre portatori di innovazione nel mondo del food nutraceutico.