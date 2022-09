Veglia notturna per Elisabetta II

EDIMBURGO - Veglia notturna per Re Carlo III che si è recato alla cattedrale di San Giles a Edimburgo dove si trova il feretro della regina Elisabetta II. Il re partecipa al rito notturno vicino alla bara, mentre i suoi fratelli Edward, Andrew e Anne siederanno su altri tre lati del feretro.La Veglia dei Principi ebbe luogo per la prima volta nel 1936 quando re Edoardo VIII e i suoi tre fratelli, i principi Alberto, Enrico e Giorgio, si trovarono accanto alla bara del loro defunto padre, re Giorgio V. Da allora, la Veglia dei Principi è avvenuta solo in un’altra occasione, al funerale della Regina Madre nel 2002.