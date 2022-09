La Viceministra Teresa Bellanova in visita nella Bat

MICHELE MININNI - Prosegue la sua campagna elettorale la viceministra Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva, capolista al Senato per il Terzo Polo nel collegio unico plurinominale regionale Puglia, sarà oggi 1settembre nel territorio della BAT. In mattinata e nel primo pomeriggio, la viceministra sarà in visita presso aziende di Trani, Andria e Trinitapoli.

Ecco il programma odierno: la Bellanova sarà ad Andria nel pomeriggio alle ore 16.15, presso la sede del Comitato cittadino IV in viale Roma, proseguirà poi alle ore 18 a Trinitapoli, Bistrot Sughero in vico Lepore, infine alle ore 19.30 a Barletta, alla sala Ipanema sulla Litoranea di Levante.