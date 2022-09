Lecce: martedì 6 settembre incontro sul tema "La gestione degli asset industriali alla luce dei cambiamenti digitali"

- Quinto appuntamento del ciclo di seminari promosso da Confindustria Lecce, in collaborazione con il Dhitech Scarl e con il patrocinio della Camera di Commercio, per stimolare l’innovazione delle imprese: martedì, 6 settembre dalle ore 16 alle ore 18 presso la propria sede sociale, in Via Fornari n. 12, si terrà l’incontro sul tema "La gestione degli asset industriali alla luce dei cambiamenti digitali: le tecnologie per la creazione di digital twin e le metodologie di Digital Asset Management".