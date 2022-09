L'Inter celebra i 10 anni di 'Hisense'

MILANO - Inter al fianco di Hisense, Official Partner del Club nerazzurro. Nella giornata di giovedì l'azienda leader nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo - legata alla squadra nerazzurra fino alla stagione 2024/25 - ha celebrato i 10 anni della sua presenza in Italia con l'evento "Hisense Thebigten" presso la sede di via Montefeltro, a Milano.

Alla presenza di Fabio Galante, legend nerazzurra, Hisense ha inaugurato i nuovi uffici, il suo primo showroom e l'esclusivo AC Training Center, dedicato al mondo dell'aria condizionata. Una maglia nerazzurra 'Hisense 10', consegnata da Galante all'AD di Hisense Italia Gianluca Di Pietro, ha sottolineato la vicinanza di Inter con Hisense in un giorno tanto importante. Lo shoowroom e il nuovo Training Center dedicato al mondo dell’aria condizionata evidenziano la continua volontà di investire nell'innovazione e nella ricerca della migliore performance.

Grazie a Inter.it