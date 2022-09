Lorenzo Licitra: dal 23 settembre il nuovo singolo 'Eli Hallo' con la partecipazione di Anggun

Il cantautore Lorenzo Licitra pubblica venerdì 23 settembre il nuovo singolo “Eli Hallo”, già disponibile in presave e che vede la straordinaria partecipazione di ANGGUN. Una speciale collaborazione con una grandissima voce del panorama musicale internazionale che si affianca al timbro inconfondibile e versatile del giovane cantautore siciliano.

Il brano rappresenta la prima tappa del nuovo percorso musicale di Lorenzo. Dopo un periodo di ricerca e sperimentazione, l’artista è infatti pronto a tornare con entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco grazie ad una maggiore consapevolezza personale ed artistica.

“Eli Hallo” è un pezzo delicato e contemporaneamente intenso in cui il cantautore, con il suo timbro inconfondibile, racconta un sentimento puro e sincero regalando all’ascoltatore un’emozione diretta e autentica. Una canzone che acquista forza man mano, fino al meraviglioso ingresso di ANGGUN, la cui voce si incontra e si intreccia con quella di Lorenzo creando una perfetta armonia.

“‘Eli Hallo’ racconta una storia personale e vera di grande amicizia” - spiega LORENZO LICITRA – “Aver avuto la possibilità di interpretare questo brano insieme ad una delle voci più belle del panorama internazionale musicale, come quella di Anggun, è per me un privilegio e sintomo di grande stima. Si tratta di un progetto importante in cui credo molto e al quale ho voluto dare un valore benefico. Abbiamo infatti l’onore di affiancare e dare supporto alla nuova campagna del Festival del Cinema Nuovo che si occupa dell’inserimento in comunità di ragazzi disabili, una causa a cui sono fortemente legato e che mi tocca personalmente”.

“Lorenzo regala un'interpretazione piena di sincera emozione, sensibilità e finezza. La sua voce è travolgente. Sono molto onorata di aver partecipato a questo duetto insieme ad un artista così talentuoso della giovane generazione. Sono ancor più orgogliosa di far parte di questo brano perché sarà il tema musicale della campagna 'Mediafriends' che sostiene una causa nobile e per me molto importante” afferma Anggun.

La copertina del brano è l’estratto di un collage realizzato per l’occasione da La Bravalina, nome d’arte di Paola Fiorano, artista valdostana poliedrica e originale (https://www.instagram.com/_labravalina_). Uno speciale artwork in cui sono racchiusi gli elementi citati nel testo del brano, oltre a una foto del giovane cantautore realizzata dal fotografo Guido Sancilio (founder di likeG STUDIO). Un’opera fortemente voluta da LORENZO, grande amante di tutte le forme d’arte, per raccontare la canzone anche attraverso le immagini, rendendo il tutto più interpretabile e coinvolgente.

“Eli Hallo” sarà la colonna sonora della nuova campagna a sostegno della dodicesima edizione del Festival del Cinema Nuovo, il concorso internazionale di cortometraggi interpretati da disabili di comunità, centri diurni o residenziali e associazioni di volontariato, promosso dall’Associazione Romeo Della Bella in collaborazione con Mediafriends. Un festival che mostra, festeggia e premia la bellezza della diversità che il cantautore, da sempre sensibile a queste tematiche, è felice di sostenere.