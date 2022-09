Scuola: Putignano ottiene 3 finanziamenti per ampliamento mense e realizzazione nuovo asilo nido

PUTIGNANO (BA) - È suonata la campanella, questa mattina, per gli studenti pugliesi. A Putignano il ritorno tra i banchi di scuola porta con sé anche tre belle notizie. L’Amministrazione Comunale ha ottenuto tre finanziamenti che permetteranno di ampliare due mense scolastiche e di realizzare un nuovo asilo nido. - È suonata la campanella, questa mattina, per gli studenti pugliesi. A Putignano il ritorno tra i banchi di scuola porta con sé anche tre belle notizie. L’Amministrazione Comunale ha ottenuto tre finanziamenti che permetteranno di ampliare due mense scolastiche e di realizzare un nuovo asilo nido.





Il commento della sindaca di Putignano, Luciana Laera: "inizia oggi un nuovo anno scolastico. All’emozione di rivedere le nostre alunne e i nostri alunni tra i banchi di scuola, la gioia di condividere tre risultati raggiunti. Siamo stati ammessi al finanziamento del Ministero dell'Istruzione, finanziato con Fondi PNRR, che ci consentirà di ampliare gli spazi destinati alle mense delle scuole dell'infanzia "Perrone-Karusio" e "Chiara Lubich". Gli interventi riguarderanno l'ampliamento della sala mensa e dei locali accessori, garantendo a più alunni la possibilità di usufruire del tempo pieno e del servizio di refezione. Supportando così le famiglie nella gestione dei piccoli e favorendo la conciliazione della vita personale e lavorativa. Ma non finisce qui. Nell'ottica del potenziamento dei servizi di istruzione e per far fronte alle sempre maggiori richieste di iscrizione da parte delle famiglie, abbiamo candidato un progetto e ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un nuovo asilo comunale. La nuova struttura prenderà forma in viale Cristoforo Colombo".

"L’anno scolastico, dunque, non poteva iniziare meglio di così – conclude la sindaca Luciana Laera. A tutte le studentesse e gli studenti dico: siate curiosi, abbiate fame di conoscenza, mettetecela tutta per realizzare i vostri sogni. Anche noi continueremo a impegnarci, per cogliere ogni opportunità che possa rendere Putignano sempre più vivibile, accogliente, a misura vostra e di tutte le famiglie".