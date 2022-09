Mancarelli: "Per i cittadini, insieme ai sindaci della terra jonica"

GROTTAGLIE (TA) - «Una piazza stracolma, i sindaci insieme e compatti e il sostegno del presidente di tutti i primi cittadini italiani. Abbiamo lanciato un segnale davvero forte». Questo il commento di Giampiero Mancarelli, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Taranto per la coalizione di centrosinistra, dopo il comizio a Grottaglie.In piazza Principe di Piemonte si sono ritrovati sul palco una serie di sindaci della provincia di Taranto, a sostegno di Mancarelli. Alla serata anche la candidata all’uninominale al Senato Maria Grazia Cascarano e la candidata al plurinominale alla Camera Barbara Panunzio. A concludere l’incontro, il sindaco di Bari e presidente di Anci Antonio Decaro.Molti gli argomenti dibattuti: dai fondi del Pnrr, al piano di rilancio del Mezzogiorno ribattezzato “Carta di Taranto”, al caro bollette e alle strategie per bloccare questi aumenti. Inoltre si è parlato del lavoro al Sud, alle tutele per le donne lavoratrici e gli incentivi per sviluppare l’occupazione giovanile.«Mancano pochi giorni alla chiusura di questa breve e intensa campagna elettorale e siamo sempre più entusiasti, perché è una partita tutta da giocare» commenta Giampiero Mancarelli. «Abbiamo scelto di lavorare incontrando la gente, guardare le persone e metterci la faccia. Noi apparteniamo a questo territorio e ci saremo sempre, anche dopo la campagna elettorale, al di là del risultato che ci sarà. Non facciamo come altri schieramenti che hanno candidato persone che nulla hanno a che fare con questo territorio. Ecco, gli elettori hanno ben presente questa circostanza e domenica tutti avremo la possibilità di cambiare la rotta di questo Paese».