Manfredonia, bracciante agricolo accoltellato a morte

MANFREDONIA (FG) - Dramma la scorsa notte in una masseria nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, nel Foggiano. Un bracciante di 40 anni, di origini romene, è stato ucciso con una coltellata al fianco sinistro.I Carabinieri, grazie alle indagini, sono risaliti a un 55enne connazionale della vittima fermandolo con l’accusa di omicidio volontario. I militari hanno trovato il 55enne nei pressi della masseria in cui è stato accoltellato mortalmente il 40enne.La lite sarebbe scoppiata per futili motivi. All’accoltellamento avrebbero assistito altre persone. In corso la ricerca dell'arma del delitto.