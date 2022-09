ROMA - "A Mestre nuove minacce a firma Brigate Rosse. Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come 'dovranno sputare sangue' contro i propri avversari, poi qualcuno puo' prenderli in parola". Giorgia Meloni lo scrive su Twitter pubblicando le foto delle scritte a vernice rossa sui tabelloni elettorali FdI a Mestre. "Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro campagne d'odio", conclude.