Emiliano: "Sentito Meloni per rassicurarla su mie intenzioni"

BARI - "La mia preoccupazione è stata quella di chiamare Giorgia Meloni per rassicurarla sulle mie intenzioni. Tra me e Meloni c'è un rapporto di amicizia e di sincera lealtà che non può essere compromesso da una frase durante un comizio che non aveva nessun significato violento. Chiunque dovesse immaginare di rapportarsi con Giorgia Meloni, ove fosse premier, in termini di minaccia o di violenza avrà a che fare con me". Così Michele Emiliano a L'Aria che Tira su La7 sulla frase 'sputeranno sangue' pronunciata nei giorni scorsi durante un comizio.