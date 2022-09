Nucleare, Salvini: non possiamo essere gli unici a dire no

via Matteo Salvini fb

BARI - "Il nucleare deve tornare in Italia come in tutto il resto del mondo. In questo momento serve e si vedranno i frutti tra sette anni. Io, da milanese, direi sempre sì. La Francia sta costruendo sei nuovi reattori. L'energia nucleare di ultima generazione è la più sicura, produce emissioni zero e scorie quasi pari a zero. Ci sono territori più adatti e altri meno. L'indipendenza energetica è però fondamentale. Siamo circondati da Paesi che investono nel nucleare, non possiamo essere gli unici che dicono di no". Lo ha dichiarato, leader della Lega, rispondendo ai giornalisti nell'Alessandrino.