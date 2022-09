Pnrr, Draghi chiede sprint: "In due mesi oltre 50% obiettivi"

ROMA - A oggi risultano conseguiti nove obiettivi e traguardi del Pnrr. Anticipando quanto previsto nel cronoprogramma condiviso con l'Europa, si punta a realizzare nei prossimi due mesi oltre il 50 per cento degli obiettivi e dei traguardi del Pnrr in scadenza a fine anno. E' quanto si apprende da Palazzo Chigi.La presidenza del Consiglio ha chiesto quindi ai ministeri di anticipare, rispetto al cronoprogramma condiviso con l'Europa, il raggiungimento di 11 obiettivi a settembre (anziché tre, come previsto) e nove entro ottobre, mese nel quale non era contemplata alcuna scadenza.