Paura a bordo, si butta in mare dopo litigio: licenziato brasiliano 24enne

TARANTO - Si sono vissuti momenti di tensione a bordo della Msc Splendida. Protagonista della vicenda un ballerino brasiliano 24enne che, dopo aver litigato con la compagna, ha scavalcato la battagliola di protezione e si è buttato in mare.L’episodio risale alla notte tra il 13 e il 14 settembre mentre l’imbarcazione, che faceva rotta su Taranto, si trovava nelle acque di Crotone. Pronto l'intervento per recuperare il giovane, con l'ordine del comandante di fermare la nave e di far calare dall'equipaggio il battello per le emergenze veloci.Il giovane ballerino è stato recuperato dopo circa mezz'ora e le sue condizioni di salute non destavano particolare preoccupazione. Il comandante, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di bordo e sentito alcuni testimoni, ha deciso di far sbarcare nella Città dei due mari il 24enne brasiliano per rispedirlo in patria.